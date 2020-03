Olenka Cuba anunció que están preparando demandas para todos lo que cuestionaron la actitud y comportamiento de Leonard León por viajar al Perú con síntomas de coronavirus, lo que se comprobó más adelante.

En sus historias de Instagram, Olenka Cuba arremetió contra personajes como Rodrigo González y Magaly Medina, quienes no dudaron en cuestionar a su pareja luego de la aparición de una foto de Leonard León sin mascarilla en las calles de Lima.

Pese a la imagen, la pareja no solo no ha hecho un mea culpa, sino que han insultado y arremetido contra todos sus críticos. Pero eso no es todo, ya que ahora piensan demandar a sus detractores.

Así lo hizo saber Olenka Cuba, quien aseguró que se “llenará” de dinero con estas demandas:

“(Ya) van 5 demandas que se vienen, Ya ‘psss’ nos llenaremos de plata", escribió junto a un emoji de burla.

