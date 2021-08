Durante la séptima gala de “Reinas del show”, Jazmín Pinedo fue sentenciada por el jurado y Leslie Moscoso fue enviada a sentencia, donde tendrá que enfrentarse con Korina Rivadeneira.

En diálogo con “América Hoy”, Jazmín Pinedo se mostró agradecida con el jurado y aseguró que su presentación fue “muy buena”, pese a que algunos jueces no le dieron un buen puntaje:

“Agradezco que se me haya salvado, entendí que era por lo que se hizo hoy y yo sentí que la presentación que tuvimos hoy era muy buena. A mí me gustaría que se queden todas y que no pasara esto, pero tampoco entendí por qué vinieron otras chicas, estoy un poco confundida”, manifestó la ‘chinita’.

Sin embargo, Leslie Moscoso se mostró muy afectada por la sentencia y admitió que no se lo esperaba:

“Yo no iba a caer en sentencia, iba a llegar tranquila a la final, si vengo en los primeros puestos, ¿por qué me tiene que pasar esto? Me siento muy preocupada y soy la más llorona acá, tengo ganas de llorar, no lo voy a hacer”, dijo a las cámaras de “América Hoy”.

Por su parte, Korina Rivadeneira comentó que su sentencia está justificada, pero lamentó que Leslie haya sido enviada a sentencia en lugar e Jazmín Pinedo.

“A mí me parece que lo está haciendo espectacular, no me parece justo para ella, de verdad te lo digo. Hoy sí me parece justo para mí porque creo que tuve errores, pero para ella no me parece justo”, dijo la esposa de Mario Hart.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR