Leslie Shaw contó que Micheille Soifer la contactó para realizar una colaboración luego de que la popular ‘Michi’ la criticara por la pelea mediática con Handa y Mario Hart.

“ Dios mío cuanta envidia y ahi veo que me escribe la Soifer. (¿Qué te escribe?) No sé, su mamá le responderá porque yo no ”, manifestó la rubia al programa de Magaly Medina.

La intérprete de “Piscis” se niega a colaborar con la chica reality porque busca que todo sea “gratis”.

“ Se comunicaron con alguien de mi equipo para decir que había un evento que quiere cantante con ella, encima gratis, pero le dicen “acaba si le acaba de decir ridícula” y le dicen “no, se malinterpretado” ¿Y qué son esas confianzas? Shaw solo me dicen mis amigos ”, añadió.

Te puede interesar