Paula Arias respondió cortante cuando le consultaron sobre su relación con Eduardo Rabanal. La cantante aseguró que no tiene que darle explicaciones a nadie sobre su vida.

“ No hablo de mi vida privada, lo que se ve ya no se pregunta. Yo ya no tengo que dar explicaciones, no le tengo que dar cuentas a nadie, es mi vida, yo no hago daño a nadie, no me meto con nadie ”, manifestó Paula.

Antes de anunciar el fin de su relación, Eduardo Rabanal y Paula Arias estaban comprometidos. La artista sigue luciendo su anillo de compromiso y le preguntaron si tenía una fecha para su boda, no obstante, no dio detalles al respecto.

“ No sé, yo no hablo de fechas y nada. Yo tranquila sigo en la música ”, expresó la líder de ‘Son Tentación’.

Te puede interesar