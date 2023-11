Leslie Shaw no se quedó callada tras los fuertes comentarios de Emilio Jaime al asegurar que la rubia fracasó en la música y por eso obtiene ingresos de su OnlyFans.

“ ¿Con qué autoridad? ¿Quién es él? Para empezar, a mí no me interesa lo que él piense de mí. Yo no tengo por qué aclarar de dónde hago dinero en Estados Unidos (...) en Estados Unidos no existen los canjes, no, allá la gente tiene que pagar agua, luz, comida, o sea, allá los compositores cobran por hora y yo también, no estoy empezando recién ”, indicó Shaw en ‘Amor y Fuego’.

Cabe recordar que, hace unos días Emilio Jaime mencionó en una entrevista que la intérprete de la ‘Faldita’ es conocida gracias a su ex romance con Mario Hart.

Por ese motivo, Leslie se refirió a su romance con el piloto de autos. “ Yo canté en Viña del Mar, ya y si fuera así, a ti que te importa, él se hizo conocido por la Fuster, entonces, ellos si pueden y yo no, y Mario por Nataniel y así, lamentablemente es el espectáculo, eso ya depende de cada artista si sale o se queda en lo mismo ”, añadió.

