Susy Díaz ha estado en boca de todos con el éxito de su reciente película autobiográfica “Susy, Una vedette en el Congreso”, la cual le continúa generando ingresos tras lograr llenar las salas de cine de todo el país. Sin embargo, pese a que la ‘rompe’ con sus trabajos como influencer en redes, ella estaría asumiendo las deudas de su hija Flor Polo.

Como todos sabes, la hija de Susy, Florcita Polo también ha encontrado un lucrativo negocio con su cuenta de Instagram, que está repleta de publicidad y canjes. Aunque inicialmente se pensaba que la hija de Augusto Polo Campos aportaba económicamente a su hogar, especialmente debido a sus conflictos legales con Néstor Villanueva por la pensión de alimentos para sus hijos, la realidad parece ser diferente.

¿Susy Díaz paga las deudas de Florcita Polo?

Recientemente, Susy Díaz reveló que no solo Florcita no contribuye económicamente al hogar, sino que también tiene deudas considerables. A pesar de la apariencia de independencia financiera, la joven no estaría solventando sus propios gastos.

Susy Díaz contó en una reciente edición del programa ‘América Hoy’ que estaría pagando una fuerte deuda. “ Mi hija nunca me hace caso. Yo ahorita vino con una deuda del banco de 129 mil soles y ahora le han bajado a 91 mil soles y yo le digo pero Flor si yo pagaba todo. ¿Tienes una amiga sangrona? Le pagué una parte ”, expresó.

Además, señaló que Florcita frecuentemente le pide dinero para hacer frente a sus obligaciones financieras. “ Me dice, ‘mamá, deposítame de la deuda del banco 1400 ′”, agregó.

En este contexto, la exvedette expresó su desconcierto ante el manejo del dinero por parte de Florcita, cuestionando en qué utiliza sus ingresos como influencer. A pesar de trabajar con varias marcas, Susy Díaz dejó en claro que, hasta el momento, no ha recibido ayuda económica de su hija para cubrir algún gasto.