Leslie Shaw sorprendió a propios y extraños al revelar que podría trabajar con Maluma en un futuro cercano. La cantante se encuentra en Estados Unidos donde busca internacionalizar su carrera.

“Hemos hablado de música, él es superlindo, está trabajando 24-7. Ha escuchado mi música. Yo escuché ‘Hawai’ antes de que salga y me pareció increíble. Y lo más importante yo estando aquí, he hecho una amistad y por ahí empieza uno a hacer más cosas. Yo he hecho muchas amistades aquí”, señalo para un diario local.

Cabe indicar que la rubia ofrecerá un concierto virtual gratuito para todos sus fans. La presentación se dará esta noche a partir de las 7 p.m. hora peruana y será trasmitida por su canal de Youtube.

“Será un concierto en tecnología 8D, gracias a Adidas Originals, con un sonido que emula provenir de diversas direcciones. Los artistas nos encontramos en un momento donde buscamos seguir llevando entretenimiento y alegría a nuestros seguidores”, finalizo.

