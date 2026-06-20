El ayuno intermitente puede ser una herramienta útil para algunas personas, pero durante la perimenopausia y la menopausia no suele figurar entre las primeras recomendaciones.

En esta etapa, muchas mujeres experimentan problemas de sueño, estrés y cambios metabólicos. Si además prolongan demasiado las horas sin comer, pueden notar más cansancio, irritabilidad, antojos o dificultades para cubrir sus requerimientos de proteína y otros nutrientes.

La evidencia actual muestra que el ayuno no ha demostrado ser más eficaz para perder peso que una alimentación equilibrada cuando el consumo de calorías y proteínas es similar.

Además, después de los 40 y 50 años, preservar la masa muscular se vuelve una prioridad. Para lograrlo, suele ser más útil distribuir adecuadamente la proteína a lo largo del día y realizar ejercicios de fuerza.

Por eso, más que centrarse en pasar muchas horas sin comer, resulta conveniente prestar atención a la calidad de la alimentación.