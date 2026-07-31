No todos los platos peruanos aportan la misma cantidad de energía. Entre las opciones con menos calorías destacan el tiradito, con 250 a 400 kcal, el ceviche, con 350 a 500 kcal, y el sudado de pescado, con 350 a 500 kcal, gracias a su alto contenido de proteína y menor cantidad de grasa.

En el otro extremo están preparaciones como los tallarines verdes con bistec, con 900 a 1100 kcal, el lomo saltado con arroz y papas, con 800 a 1100 kcal, el arroz chaufa, con 800 a 1000 kcal, y el ají de gallina con arroz, con 700 a 950 kcal. En estos casos, el aporte calórico aumenta por la combinación de arroz, papas, pastas, aceites y salsas.

La conclusión es sencilla, no se trata de dejar de comer estos platos, se trata de disfrutarlos con porciones adecuadas, acompañarlos con una buena cantidad de verduras y elegir ingredientes de calidad, además de prepararlos sin exceso de frituras o grasas añadidas.