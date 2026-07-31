Las altas temperaturas que se registran en Lima, en plena temporada de invierno, representan un mayor riesgo para la salud de los niños menores de 5 años, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas o agudas, quienes están expuestos a sufrir complicaciones, advirtió el Ministerio de Salud.

Explicó que estas poblaciones presentan una capacidad reducida para regular la temperatura corporal, lo que incrementa la posibilidad de sufrir problemas de salud cuando el calor aumenta de forma repentina.

“Esta población tiene su capacidad termorreguladora aún inmadura o se encuentra alterada por diversas causas”, señaló en su documento técnico sobre estrategias en salud ante las altas temperaturas en un contexto de cambio climático.

CUIDADOS. Entre las principales consecuencias figuran la deshidratación, los calambres, la fatiga, el agotamiento por calor, el síncope, el golpe de calor y la insolación, condiciones que pueden poner en peligro la vida si no reciben atención oportuna.

Frente a ello, el Minsa recomendó mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, usar ropa ligera y proteger especialmente a los niños y adultos mayores.

Por su parte, David Garay, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), sostuvo que Lima registra temperaturas entre 6 y 8 grados centígrados por encima de lo habitual para esta época del año.

Agregó estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos meses e incluso extenderse hasta el primer trimestre de 2027, debido a El Niño.

OJO AL DATO. El Minsa aconsejó llevar a un establecimiento de salud si presentan síntomas de alarma, como sudoración excesiva y pérdida de conocimiento.