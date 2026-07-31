La foto de una pareja sentada en unas sillas de playa bajo una sombrilla es viral por mostrar cómo algunos toman con “naturalidad” a la ola de incendios que azota un sector de Europa.

La instantánea, obra de Maximilien Lamy, editor de fotos de la AFP que estaba de vacaciones con su pareja y su hija en la playa de Moutchic, en Lacanau, en el suroeste de Francia, muestra a las personas despreocupadas mirando a una aparatosa nube de humo provocada por el fuego.

Playa

Moutchic es una popular playa de agua dulce situada a orillas del lago de Lacanau, en el suroeste de Francia.

Recientemente se ha vuelto viral en toda Europa debido a la fotografía que muestra a bañistas disfrutando del lugar a pesar de una enorme nube de humo provocada por un incendio forestal cercano.