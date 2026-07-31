Escena en la playa de Moutchic, en Lacanau, en el suroeste de Francia.
Escena en la playa de Moutchic, en Lacanau, en el suroeste de Francia.

La foto de una pareja sentada en unas sillas de playa bajo una sombrilla es viral por mostrar cómo algunos toman con “naturalidad” a la ola de incendios que azota un sector de Europa.

La instantánea, obra de Maximilien Lamy, editor de fotos de la AFP que estaba de vacaciones con su pareja y su hija en la playa de Moutchic, en Lacanau, en el suroeste de Francia, muestra a las personas despreocupadas mirando a una aparatosa nube de humo provocada por el fuego.

Playa

Moutchic es una popular playa de agua dulce situada a orillas del lago de Lacanau, en el suroeste de Francia.

Recientemente se ha vuelto viral en toda Europa debido a la fotografía que muestra a bañistas disfrutando del lugar a pesar de una enorme nube de humo provocada por un incendio forestal cercano.