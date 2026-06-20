Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 36 años, que nos escribe desde Chorrillos.

Doctora Magaly Magaly, me siento desplazado por un celular y ya no sé qué hacer para que mi esposa se dé cuenta que nuestro matrimonio está atravesando un problema. Por eso, quisiera que me aconseje.

Tengo 36 años y llevo seis años de casado con Karina. Siempre hemos tenido una buena relación, con nuestros altos y bajos como cualquier pareja, pero desde hace varios meses siento que estoy compitiendo contra algo que no puedo vencer: su celular.

Apenas se despierta revisa las redes sociales, responde mensajes, ve videos y sigue conectada hasta altas horas de la noche. Al principio no le di importancia porque pensé que era una etapa pasajera. Sin embargo, ahora todo gira alrededor de la pantalla.

Cuando desayunamos está mirando videos, cuando vemos televisión comenta lo que aparece en sus grupos y cuando intentamos conversar, constantemente interrumpe para responder una notificación. Siento que estoy presente físicamente, pero no en su atención.

Lo que más me preocupa es que ya casi no tenemos momentos para nosotros. Antes salíamos a caminar, conversábamos sobre nuestro día o simplemente nos sentábamos a tomar un café. Ahora cualquier momento libre termina absorbido por el teléfono.

Cuando le digo que me molesta, me responde que exagero y que todo el mundo vive así. ¿Cómo puedo hacerle entender que extraño nuestra conexión y que siento que poco a poco estamos perdiendo nuestra relación?

CONSEJO

Carlos, lo que te duele no es el celular en sí, sino sentir que la conexión que tenían como pareja se está debilitando. Por eso, en lugar de centrar la conversación en el teléfono, habla con Karina sobre cómo te sientes: dile que extrañas esos momentos en los que conversaban, caminaban juntos o compartían tiempo sin interrupciones. Seguro te sabrá entender.