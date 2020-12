Leslie Shaw está atravesando su mejor momento a nivel musical tras ganar en la categoría “Mejor Artista Sur” en los Premios Heat 2020. La cantante peruana decidió pasar las fiestas de fin de año en nuestro país junto a su familia y amigos cercanos.

La exrockera revelo en exclusiva para el diario La Republica detalles inéditos sobre la premiación en Punta Cana y confeso como se sintió al ganarle a Mon Laferte, Anitta y Tini el premio a “Mejor Artista Sur”.

“No me lo esperaba. Yo estaba muy concentrada en mi show, en que todo salga impecable y traté de no ilusionarme con el premio al que estaba nominada. La competencia ha sido fuerte. Anitta tiene todo Brasil que la adora y Tini a Argentina. Entonces, el ser premiada me agarró de sorpresa. Ganarles me da un impulso para seguir luchando, no rendirme y poder enseñarles a mis fans, este 2021 todo lo que he preparado”, sostuvo la rubia.

Sobre la posibilidad de unirse a los Grammys pues hasta la fecha no es socia, la interprete de “Estoy soltera” señalo: “Creo que ya es momento de hacerme miembro del Grammy y vamos a ver qué sucede más adelante. Ya todo está listo para empezar con pie derecho el otro año”, agrego.

Por otro lado, Leslie señalo que no tendría problemas en grabar un tema salsero ya que se considera una artista completa y puede cantar cualquier género.

“Si recibo alguna propuesta para una canción salsa que me llame la letra, el mensaje o el concepto, lo voy a hacer. Yo me siento una artista completa y siento que puedo hacer lo que yo quiera, en el momento que quiera. No tengo jefes. Yo soy la que decide qué hacer y qué no. Yo soy la que contrató a mi manager, quien es el que contrata a mi equipo, pero yo tengo el control absoluto de todo”, finalizo.