La cantante nacional, Leslie Shaw, se encuentra atravesando quizá uno de los mejores momentos de su carrera musical. Y es que su single “Estoy Soltera” junto a Thalía y Farina ha llegado a las 5 millones de reproducciones en Youtube y se ha vuelto viral en todas las redes sociales.

Sin embargo, la popular rubia aprovechó la coyuntura para enviarle un radical y contundente mensaje a aquellos que no confiaron en ella. “Muchas gracias por hacerme más fuerte, más terca cada día. Han sido motivación para mí. Me han motivado a querer demostrarles lo contrario, gracias por eso y bendiciones. Y espero que lo sigan haciendo, que me sigan motivando y así poder seguir dándoles la contra”, mencionó la artista para América Espectáculos.

“La primera vez que nos vimos (con Thalía) fue en la grabación del videoclip… (Y le dijo) ‘Esto va a ser un hit, luego quiero irme a Machu Picchu, tú me llevas a pasear, qué rico comerme un ceviche’. Yo no podía creer que eso estaba sucediendo”, señaló emocionada la cantante.

Asimismo, la intérprete de “Faldita” reveló que grabó el videoclip en octubre del año pasado y que le fue muy difícil guardar el secreto. También contó que Maluma invitó al tatuados Stefano Alcántara, pareja de la rubia, a comer a su casa.

“Sería increíble (hacer un dueto con Maluma). A Luis Fonsi lo voy a empezar a molestar. En este tiempo estuve componiendo, (y quiero) que le manden una maquetita a Farruko”, expresó.

