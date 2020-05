La modelo Lesly Castillo lamentó la muerte del exproductor de “La noche es mía”, Richard Aguirre, mejor conocido como “Richiboy”.

Antes de que la noticia se conozca en todo el país, Lesly Castillo compartió varias fotos con el productor y contó que tuvieron una conversación antes de su muerte por el COVID-19.

Según Lesly, no le creyó que se encontraba tan delicado de salud y pensó que se trataba de una depresión.

“Qué triste noticia, no lo puedo creer, la última vez que me llamaste me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí, no te hice caso, pensé que solo era tu depresión”, escribió Lesly Castillo.

La modelo también aprovechó para despotricar contra la televisión, pues contó que “Richiboy” sufrió mucho para conseguir trabajo y que la TV no le dio las oportunidades que merecía:

”Me entristece saber que no estarás con nosotros, me da bronca que no te dieran la oportunidad, que no te hayan tomado en cuenta porque la TV es una basura, te botan y hasta conseguir trabajo sé todo lo que pasabas amigo, sé que no solo estabas mal por eso, mas la pérdida de tu pareja es demasiado doloroso", manifestó.

“Gente que si tiene talento tiene que irse, discúlpame, no pensé que pasaría esto, lo único que quiero es que descanses en paz Richieboy”, indicó Lesly al final de su desgarradora publicación.

Fotos: Facebook Lesly Castillo

VIDEOS RECOMENDADOS

Rafael Cardozo insulta a Gian Piero Díaz en EEG

Rafael Cardozo insulta a Gian Piero Díaz - OJO