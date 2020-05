La cantante Amy Gutiérrez sorprendió a propios y extraños al cantar a capela el tema “Cobarde”, originalmente interpretado por Yahaira Plasencia, durante una entrevista con “En boca de todos”.

Mientras Amy contaba detalles del próximo concierto online que realizará, Ricardo Rondón la retó a cantar esta canción.

“Si te pongo pongo 50 soles y te pido que cantes la canción Cobarde de Yahaira Plasencia, ¿la cantas o no la cantas?”, le preguntó el conductor.

“Así no me pagues, igual la canto. A ver si me acuerdo la letra...”, respondió Amy Gutiérrez, quien pronto interpretó la canción, dejando sorprendidos a los conductores del programa.

Como se recuerda, Amy Gutiérrez ya había cantado otro tema de Yahaira Plasencia, pero en su versión oficial. Y es que la cantante peruana le hizo los coros a la canción “Y le dije no” de la “reina del totó”.

