Ethel Pozo recibió a su set a Leysi Suárez junto a Melissa Paredes, quienes representan a ‘El gran show’, pero la bailarina sorprendió a todos al recibir una sorpresa de su hija y entre lágrimas confesó que no la están pasando bien.

La producción de ‘En esta cocina mando yo’ decidió sorprender a Leysi Suárez con su hija cantando su nuevo tema titulado “La fuerza del engaño”, que lanza a la exbailarina como cantante, al ver esta escena, la competidora de ‘El gran show’, no pudo aguantar las lágrimas,

“Está enfermita y eso me pone un poco mal, pero lo que yo hago es para que ella tenga sus cosas. Yo trabajo para mi hija y madre, toda la vida ha sido así. Me motiva porque a ella le gusta”, fue de esta manera como Leysi confesó que su pequeña habría hecho una sorpresa para ella, pese a no estar bien de salud, logrando las lágrimas de su madre.

