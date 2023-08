Leysi Suárez no se quedó de brazos cruzados y decidió ponerle fin a su relación con Jaime La Torre, luego que se emitiera un ampay suyo en el programa de Magaly Medina, donde se ve al empresario pasando la noche en la casa de otra mujer en el distrito de Barranco.

Y es que todo se dio este último martes 8 de agosto, cuando la popular bailarina utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado oficial dando por culminado su romance debido a la traición que sufrió por parte del padre de su menor hija.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia” , escribió la exvedette mediante su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, Leysi aprovechó la oportunidad para también dejarle un reflexivo mensaje a las mujeres que se sientan identificadas con su caso.

“Y recuerden que las mujeres pueden con todo y más. Seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio , mi sello siempre ha sido trabajar y no dejaré de hacerlo, así no me encuentre en un buen momento emocional”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR