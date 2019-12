La popular ‘Chica Badabum’, Lizbeth Rodríguez, anunció mediante su canal de Youtube si es que continuará o no en el famoso programa.

Esto se dio a consecuencia de que varios youtubers que trabajaban con ella salieran a denunciar distintos tipos de maltratos y abusos que se cometían dentro de la empresa.

Recordemos que los primeros días de diciembre, salió un video con cinco integrantes de Badabun confirmando este tipo de rumores sobre los abusos. También contaron que habían perdido el control de sus cuentas de Youtube e Instagram.

Ante todo el revuelo que causó tal acusación, la empresa decidió mandar un comunicado para aclarar el tema.

“Todo el equipo que conformamos la empresa lamentamos profundamente los hechos sucedidos durante los pasados días, razón por la que César Morales Jiménez ha sido removido de su posición como Director General”, se lee al inicio.

A consecuencia de esto, Lisbeth se pronunció mediante un video publicado en su canal de YouTube titulado “Cerrando ciclos. Adiós 2019”, en el que respondía algunas preguntas de sus fanáticos.

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida. Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”.

Asimismo, la presentadora negó haber sido víctima de acoso y dijo desconocer los problemas que enfrentaban algunos de sus compañeros.