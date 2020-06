Carlos Galdós se mostró indignado por los videos íntimos filtrados de Jossmery Toledo. Durante la última edición de su programa en radio Capital, el locutor se solidarizó con la ex sub oficial de la PNP y arremetió contra el culpable de lo ocurrido.

“¡Qué cabrón! ¡Qué cabrona la gente! Eso no se hace (…) A mí me apena. ¡Cuánto cobarde! Me parece un acto de cobardía, una cabronada. Eso no se le hace a nadie ni a un hombre ni a una mujer. Eso no le hace a nadie. En un acto despechado, es muy probable, hacer esa estupidez de filtrar algo”, señaló.

Asimismo, Galdós pidió que se sancionen con medidas ejemplares y contundentes a las personas que cometen este delito.

Como se recuerda, Toledo salió a denunciar al responsable de la filtración del video íntimo, y no se quedó de brazos cruzados ante las críticas que viene recibiendo pese a manifestar que no se encontraría bien anímicamente.