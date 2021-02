Lorena Álvarez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la triste noticia sobre la muerte de su padre el pasado domingo 14 de febrero a causa del COVID-19.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista reveló que recién este miércoles pude cremar a su papá, pues los servicios funerarios se encuentran con alta demanda a causa de los cientos de fallecidos diarios a causa de esta terrible enfermedad.

“Mi padre biológico falleció el domingo. Recién hoy, miércoles, he podido cremarlo. Así de saturados están los servicios funerarios. Se los cuento para que entiendan que el Covid-19 no es ninguna broma. La segunda ola es terrible, contagiosa y mortal. No bajen la guardia”, escribió.

“Al final sin importar lo que pasó en la vida, los hijos nos reencontramos con nuestros padres frente a una tumba”, fue el conmovedor mensaje de la periodista en su cuenta de Instagram.





