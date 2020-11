Lorena Álvarez se solidarizó con Stephanie Valenzuela, quien fue brutalmente agredida por su pareja, el actor Eleazar Gómez, luego que este le propusiera matrimonio en una cena romántica, pero al llegar al departamento donde vivían juntos en México, la golpeó, estranguló y hasta mordió en el rostro.

La periodista le envió un mensaje esta tarde a través del noticiero que conduce tras la emisión de una nota que hacía un recuento de los hechos acontecidos.

“Todo tipo de violencia debe ser sancionada drásticamente, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo, la impunidad empodera al agresor ¿Qué pasa en este caso? Era un agresor conocido, habían varios casos que se comentaban donde se hablada de violencia por parte de este sujeto”, dijo al inicio.

La presentadora de noticias afirmó que Eleazar Gómez no tenía ninguna denuncia anterior "y lamentablemente eso no permite generar una lista de antecedentes para buscar evitar lo que ha podido ser un desenlace fatal para Stephanie Valenzuela”.

“Yo desde aquí le envió toda mi solidaridad. Le creo, no solo porque le he visto la cara destrozada, sino porque una mujer no sale a denunciar un hecho así porque un día se levantó de la cama y se le ocurrió, sabiendo cómo es el sistema como lo penaliza, sabiendo que él es un actor famoso que está en su país y que nunca le ha pasado nada”, agregó.

Álvarez precisó que la también cantante “tendría todas las de perder", pero "a partir de su denuncia, impulsada por los vecinos que las defendieron, han salido otras mujeres a narrar hechos similares porque los agresores van escalando, van perfeccionando sus métodos, van encontrando nuevas víctimas que no tienen las herramientas para salir de estas relaciones violentas”.

“Stephanie (Valenzuela) en el pasado ha tenido también problemas de relaciones tóxica, relaciones violentas. Cuando uno no logra entender por qué termina cayendo en este círculo violento, se repite. Hay otras jóvenes que denuncian y dice: ‘yo gracias a Dios no permití que la cosa llegara a mayores’ (…) Hay otras que no tienen las mismas herramientas para hacerlo y todas merecen la misma justicia”, finalizó.

Lorena Álvarez se solidariza con Stephanie Valenzuela tras ser agredida por actor (Video: Latina)

Recordemos que Lorena Álvarez también fue víctima de violencia de parte del economista Juan Mendoza cuando era su pareja. La periodista lo denunció a finales de octubre de 2017 por agresiones físicas y verbales en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro.

Al año siguiente, en diciembre del 2018, la Primera Fiscalía Provincial de San Isidro formalizó denuncia penal contra el economista por la acusación de agresión que interpuso su expareja. La resolución fiscal, además, archivó definitivamente la denuncia que Juan Mendoza hizo contra ella también por agresión.

En junio de 2019, el Poder Judicial falló a favor de Lorena Álvarez y ordenó un año de prisión suspendida para Mendoza Pérez por el delito de difamación agravada en contra de la periodista. Además se ordenó el pago de una reparación de 15 mil soles en favor de la conductora.

