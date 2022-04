Sergio Peña y la modelo Lorena Celis siguen dando de qué hablar. Y es que el futbolista de la Selección Peruana sigue en ‘coqueteos’ con la influencer, quien hace poco terminó su romance con Diego Rodríguez, exintegrante de ‘Esto Es Guerra.

El popular ‘Peñita’ es caserito de las transmisiones EN VIVO de Lorena Celis, aunque luego se moleste porque los vinculan sentimentalmente.

“Después van a decir que somo novios”, se le escucha decir al mediocampista en una conversación con Celis, a lo que ella responde indignada: “¿qué no somos?”.

Recordemos que el sobrino de Paolo Guerrero arremetió contra el programa ‘Amor y Fuego’ y dijo que Rodrigo González ‘Peluchín’ “saca estupideces”.

El programa de espectáculos se contactó con la modelo, quien estuvo dispuesta a responder sobre cuál es su actual relación con el futbolista. Ella indicó que son amigos, pero que no descarta tener, más adelante, un romance.

“A mi me parece un chico super buena onda, es atractivo (...) No, no para nada, (no descarto un romance)”; comentó sobre Peña.

Consultada sobre las indirectas de la aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, comentó: “La verdad, te soy bien honesta, no hablamos de ella”.

