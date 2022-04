Lo aclara. Jessica Newton sorprendió a sus seguidores al utilizar sus redes sociales para dirigirse a Rodrigo González, quien en la última edición de “Amor y Fuego” dejó entrever que la organizadora del Miss Perú se habría auto hackeado para así dejar de seguir a Magaly Medina, luego de la pelea pública que tuvieron y que terminó finiquitando su amistad.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de Cassandra Sánchez le aclaró al popular ‘Peluchín’ que la pérdida de su mencionada red social si había sido real, tanto así, que hasta contrató a un estudio de abogados para poder solucionar el problema.

“Me parece increíble que Rodrigamus tenga esta mente tan fantasiosa, debería escribir, de que yo me he auto hackeado, cosa que no haría jamás y menos por una cosa tan tonta como él lo menciona”, comenzó diciendo mediante sus historias.

En ese sentido, Newton señaló que no hace nada para molestar a nadie, indistintamente si son amigos o no. Asimismo, le pidió al conductor de Willax TV que la deje trabajar tranquila, pues han sido semanas complicadas para ella.

“Yo no hago nada para llevarme mal con nadie, ni tengo ganas de fastidiar a nadie... Lo único que le pido es que si me dejen trabajar, a ver si esta vez puedo tener un poquito de tranquilidad, porque las últimas semanas han sido bastante desagradables”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR