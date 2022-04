¡Fuerte y claro! Mayra Goñi rompió su silencio y se refirió a las últimas declaraciones que dio Rodrigo González en “Amor y Fuego”, sobre el misterioso trabajo que estaría realizando hoy en día la actriz en Estados Unidos.

Y es que el conductor señaló que la también cantante trabajaría con una “compañía” que contrata a varias jóvenes para que asistan a diversas fiestas, se diviertan y hagan compañía a los invitados.

“Muchas amistades me han estado enviando capturas de una cosa que se ha estado hablando sobre mi, especulando, que si no investigan bien, ustedes no saben cuánto pueden afectar a una persona. Yo tengo en claro quien soy y mi familia también, pero sí afectan en mi trabajo y en desprestigiar la imagen que a mi me ha costado construir por bastante tiempo”, comenzó diciendo Mayra a través de sus historias de Instagram.

En ese sentido, la joven influencer no pudo contener el llanto de impotencia y aprovechó la oportunidad para encarar a ‘Peluchín’ por estar dando información falsa sobre el empleo que ella tiene en Miami.

“Siempre me he esforzado por tener una carrera limpia desde los 9 años que empecé a trabajar como cantante y como actriz. Nunca me ha faltado trabajo (...) Por mientras estoy trabajando como influencer porque necesito generar ingresos. No sé por qué se inventan cosas solo por tener rating. En vez de darme motivación como peruanos, no la siento, al contrario, están inventando cosas que me desprestigian”, agregó entre lágrimas.

