¿Marketing o verdad? Muchos rumores se desataron con la inesperada ruptura entre Mario Irivarren y Vania Bludau, más aún porque ninguno de los dos explicó claramente qué había pasado y pese al fin de su relación, se continuó viendo a la pareja junta, disfrutando del sol limeño.

Los encargados de posiblemente develar el misterio atrás de su ruptura, son Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes lanzaron un picante avance donde Vania Bludau confiesa haber perdido de vista sus objetivos, por seguir el “de los demás”, en referencia quizá a la “calavera coqueta”.

“Tengo que darme mi tiempo, a veces uno pierde el rumbo, por seguir el rumbo de los demás”, fue así como Vania dejó en claro que ahora, lejos de Perú, planea volver a enfocarse en ella misma como prioridad, quizá, decepcionada del amor una vez más.

Aparentemente Vania no le guarda rencor a Mario Irivarren y confesó no odiarlo, sin confesar el verdadero motivo del fin de su relación: “Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”.

