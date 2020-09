La película “No se aceptan devoluciones” es recordada por los fans de la comedia mexicana como una de las mejores, y con razón. La cinta recaudó casi 100 millones de dólares en la taquilla internacional con un presupuesto de apenas 5 millones de dólares, convirtiéndose en la película mexicana más taquillera de la historia por encima de “Nosotros los nobles”.

El largometraje fue dirigido, co-escrito y protagonizado por el actor Eugenio Derbez, reconocido en México y en todo el mundo por su participación en distintos trabajos de comedia. Junto a él actuaron Jessica Lindsey, Daniel Raymont, Alessandra Rosaldo, HUgo Stiglitz, Agustín Bernal y Loreto Peralta, con papeles principales.

La historia sigue a Valentín Bravo, un temeroso mujeriego que huye constantemente de las responsabilidades de ser un adulto. Un día, una mujer con la que se acostó llega a su puerta con una niña en brazos y la abandona con su padre con la excusa de que iba a pagar un taxi. Años después, la niña crecería para darle un motivo a Valentín de superar todos sus miedos, teniendo un final desgarrador que pocos han superado.

Ahora, 7 años después de su estreno en México, muchos se preguntan que pasó con la pequeña Loreto Peralta, quién está a un par de años de cumplir la mayoría de edad y en su momento se perfiló como una de las promesas más grandes para el cine y la televisión. ¿Cómo ha continuado su carrera en los últimos años?

¿QUÉ PASÓ CON LORETO PERALTA LUEGO DE "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES?

Aunque muchos no lo crean, la llegada de Loreto Peralta a “No se aceptan devoluciones” fue completamente inesperada. Tal como recoge Univision, Eugenio Derbez estaba buscando un niño para grabar la película, pero al no encontrar un intérprete perfecto, decidió abrir la convocatoria para mujeres a través de su Twitter.

Aquí fue cuando le pasaron la información a la madre de Loreto Peralta. "Una amiga le dijo a mi mamá que me buscaban para una película, que necesitaban a una niña güera, de ojos azules, que hablara perfecto inglés y español”, comentó la actriz a la Revista Quien en septiembre del 2013.

Fue a raíz del enorme éxito de la película que Peralta decidió abrirse camino en el mundo de la actuación a sus nueve años con la ayuda de sus padres Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson, además de ser nieta del famoso empresario mexicano Carlos Peralta. En el 2014 prestaría su voz para la película “El Profeta” y en el 2015 interpretaría a Gabby en “Guardianes de Oz”.

Luego de eso se alejó un poco de las cámaras hasta el 2018, que hizo la voz de Elle en “La sirenita”, una producción de la misma Disney. Ese mismo año, incursionaría en el mundo del modelaje en Estados Unidos bajo la tutela de Raquel Orozco. Ella fue parte de la campaña otoño-invierno 2018 de la diseñadora modelando faldas, pantalones, blazers, vestidos y abrigos.

Entre sus últimos proyectos se encuentra la serie “La casa de las flores” en su rol como Rosita y “Todas las pecas del mundo”, película dirigida por Christina Palazuelos. Ella ha confesado que en el futuro le gustaría estudiar psicología en Harvard, para entender mejor a sus personajes y así mejorar sus técnicas de actuación.

Si todo sigue como ella planea, puede que se vuelva a alejar de las pantallas para dedicarse a sus estudios en la prestigiosa universidad, para luego volver en unos años como una gran artista que ha perfeccionado sus dotes en la interpretación. De momento, sus fans incluso la han catalogado como “la próxima Rubí” por un reto de Internet.

