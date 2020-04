En las últimas semanas, e incluso después de ser baleada, Angie Jibaja ha reclamado volver a ver a sus hijos, quienes actualmente viven con su padre, Jean Paul Santa María, y la esposa de este, Romina Gachoy; quienes no han querido responder a la “chica de los tatuajes”.

Sin embargo, recientemente Romina Gachoy aseguró que, contrario a lo que dice Angie Jibaja, ellos han intentado contactarla y no han tenido respuesta:

“¿Por qué no te comunicas con Angie para que vea a sus hijos?”, le preguntaron.

“La venimos llamando hace días... Pero al parecer cambió su número... Avísenle para que se comunique al número de J...”, respondió Romina.

Asimismo, Romina Gachoy contó que su vida “cambió mucho" luego que Jean Paul Santa María obtuvo la tenencia de sus hijos, pues ellos la hacen mejor persona.

Fotos: Instagram Romina Gachoy

“Cambió mucho! Me hacen sacar la mejor versión de mi misma, muchas veces no sabemos qué tanto podemos estar a la altura de algo si no lo atravesamos... con mucho amor y empatía se pueden lograr cosas maravillosas”, señaló Romina sobre los hijos de Jean Paul y Angie Jibaja.

Fotos: Instagram Romina Gachoy

“Los amo y ellos a mí”, dijo. La modelo comentó que, junto a los tres niños de la casa, realizan varias actividades durante la cuarentena:

“Hacemos juegos, cocinamos juntos, hacemos clases de artes marciales, estudiamos, miramos pelis, dibujamos y hacemos manualidades”, explicó la esposa de Jean Paul Santa María.

Fotos: Instagram Romina Gachoy

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria responde a críticas sobre sus mascarillas

Alejandra Baigorria mascarillas - diario Ojo