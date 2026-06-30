La emblemática agrupación argentina Los Cafres, considerada una de las bandas más representativas e influyentes del reggae en español, llegará al Perú el próximo 19 de septiembre para presentarse en el Círculo Militar de Jesús María. La preventa de entradas a través de Teleticket se realizará los días 30 de junio y 1 de julio, con un 30 % de descuento utilizando cualquier medio de pago.

Fundada en Buenos Aires a finales de la década de los ochenta, Los Cafres marcaron un antes y un después en la escena del reggae latinoamericano al convertirse en una de las primeras bandas de habla hispana en desarrollar una propuesta original dentro del género. Desde entonces, han publicado una amplia discografía que incluye álbumes como Frecuencia Cafre, Instinto, Quién Da Más, El Paso Gigante y Alas Canciones, consolidando un estilo propio que fusiona reggae roots, rock y sonidos latinoamericanos.

Actualmente, la banda mantiene una intensa actividad internacional con presentaciones en distintos países de América y Europa, donde continúa convocando a miles de seguidores. Su propuesta musical sigue vigente gracias a un repertorio que ha trascendido generaciones con canciones como “Si el Amor Se Cae”, “Tus Ojos”, “Aire”, “Bastará”, “Casi Q’ Me Pierdo” y “La Receta”, temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y que forman parte de la historia del reggae en español.

El concierto en Lima será una oportunidad para que el público disfrute de un espectáculo que recorrerá los momentos más importantes de la carrera de la agrupación, interpretando tanto sus grandes clásicos como parte de su material más reciente, en una puesta en escena diseñada para celebrar más de 35 años de trayectoria. La presentación se realizará en el Círculo Militar de Jesús María, escenario que recibirá a una de las bandas más influyentes del reggae latinoamericano.

Las entradas para este esperado concierto, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María, estarán disponibles en preventa los días martes 30 de Junio y miércoles 1 de julio, desde las 09:00 a. m. Asimismo, el público podrá acceder a una promoción de lanzamiento con 30 % de descuento utilizando cualquier medio de pago.