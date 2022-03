No se amilana por nada. La hija de Keiko Fujimori, fue coronada y quedó entre las cuatro finalistas al ‘Miss Perú La Pre’, a pocas horas de haberse revelado un audio, donde la joven amenazaba a otra participante por meterse con su familia.

La joven modelo recibió muchas críticas, luego de la viralización de un video en el que se enfrenta contra algunas concursantes del certamen de belleza. Este hecho dejó en el ojo de la tormenta al certamen, pero ella lo tomó con calma y asistió a la ceremonia de coronación.

Kyara confesó que su mamá la apoyó y aconsejó para poder afrontar y sobrellevar esta situación: “En principio tenía mucho apoyo de mi familia y mis amigos. Justo ayer estaba hablando con mi mamá sobre como los comentarios negativos puede influir en mi salud mental y como me pueden hacer perder el control. Creo que sigo teniendo su apoyo porque me dijo que haga lo que me haga feliz”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sully Sáenz desmiente vínculo con Joselito Carrera