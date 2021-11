Un nuevo escándalo de presunta infidelidad se ha dado a conocer y tiene como protagonistas al futbolista Mauro Icardi y a María Eugenia Suárez Riveiro, también conocida como “China Suárez”. Los distintos medios de comunicación informaron que la mujer le envío varios mensajes a su teléfono los mismos que fueron descubiertos por Wanda Nara, esposa del deportista.

Wanda Nara está casada con el futbolista argentino Mauro Icardi desde el 2014, tras terminar su relación con su primer esposo Maxi López en el 2013. Ella también es una destacada modelo y actriz que participó en obras de teatro entre el 2005 al 2007.

Asimismo, en el 2009 participó en “El musical de tus sueños” y en el 2011 participó en “Bailando 2011″.

El futbolista argentino Mauro Icardi juega en el PSG.

Su actual esposo es Mauro Icardi, actual jugador del Paris Saint-Germain (PSG), nacido en Rosario (Argentina) el 19 de febrero de 1993. Su posición en el campo de juego es de delantero y se caracteriza por ser uno de los mejores jugadores de la Liga 1 de Francia.

LOS MENSAJES QUE ENVIÓ CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI

El caso de presunta infidelidad ha causado gran sorpresa entre los fanáticos del futbolista argentino.

En ese sentido, el periodista Ángel del Brito, conductor del programa “El Trece” leyó los mensajes que la China Suárez le envió a Mauro Icardi. Esto habría sido descubierto por Wanda Nara quien pudo leer las conversaciones que sostenía su esposo con su presunta amante.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez

Uno de los mensajes fue cuando China Suárez le dice a Icardi: “Vos te vas a separar de tu mujer”.

“Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”, decía otro de los mensajes.

Un tercer mensaje llegaría –por parte de China Suárez- donde le señala: “Me duele verte con Wanda”.

Según Infobae, el conductor señaló que Suárez le enviaba al jugador estos chats, pero los bloqueaba rápidamente para que el futbolista no pueda responder. Pero eso no fue todo, pues, según el mismo portal, el periodista dijo que la actriz también se comunicaba con otros futbolistas.

“Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”, indicó.

CONVERSACIONES POR TELEGRAM

Pero esta no habría sido la única conversación que habrían sostenido China Suárez con Mauro Icardi, pues, según Yanina Latorre también mostró chats de los dos personajes vía Telegram.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió Suárez.

La repuesta del jugador fue: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”.

La actriz China Suarez se ha visto involucrada en un caso de infidelidad con el futbolista Mauro Icardi.

Latorre también sostuvo que Icardi le pidió a Wanda Nara su teléfono e inspeccionó sus chats incluidos los de las redes sociales, pero cuando su esposa hizo lo mismo halló las conversaciones de su marido con Suárez.

“Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito (…) Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”, habría indicado Icardi.