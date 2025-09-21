‘Los patos y las patas’ es una comedia musical peruana que evoca la nostalgia de los años 90 y celebra los momentos simples en familia. A través de humor, música y emociones, invita a reconectar con lo esencial: jugar, mirar a los ojos y disfrutar el presente junto a quienes más queremos.

Óscar Beltrán, Francisca Aronsson, Anaí Padilla y Malú Menacho se reunieron con sus seguidores en un Meet & Greet por la película ‘Los patos y las patas’ realizado el sábado 20 de septiembre en la tienda Metro de La Marina (San Miguel), donde grandes y chicos disfrutaron de una experiencia cercana con sus artistas favoritos.

“Tener empresas peruanas que se comprometan y se lancen junto con los creadores y el talento que trabaja en esta película es algo que agradecemos de corazón. Son pocas las compañías que apuestan de manera genuina por generar algo mejor para el público”, señaló Beltrán.

Además de la charla con el elenco, se llevó a cabo una firma de autógrafos, en la que los asistentes pudieron tomarse fotos y compartir un momento especial con los protagonistas.

La cinta, producida por Jungle Pictures, se estrenó el 18 de setiembre y mezcla comedia romántica y musical, con coreografías vibrantes, actuaciones entrañables y la participación de Raúl Romero en la banda sonora.

“Es una propuesta pensada para toda la familia, cargada de humor sano, emociones y un mensaje de unión que convierte cada función en una oportunidad para reír, cantar, bailar y recordar que la felicidad está en disfrutar lo que nos gusta con quienes más queremos”, precisó Francisca Aronsson.

