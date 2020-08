La periodista Lourdes Sacín grabó un video difundido a través de su Facebook para mostrarse indignada por el supuesto pago de 10 mil dólares por parte de la producción de Magaly Medina a Richard Swing para que la denuncie.

“A través de una publicación de Richard Swing me he enterado que se confirma que la la producción de Mgaly Medina le pagó 10 mil dólares para que se siente en su programa y arremeta contra mí, poniéndome en problemas con mi hijo y hasta casi me lo quitan”, reveló Lourdes Sacín, quien sumamente indignada prosiguió.

“Todo eso fue pagado por 10 mil dólares. Me siento indignada. Soy periodista y mucho mejor que esa señora. Yo sí soy periodista. Mi vida personal no tiene que ver con mi carrera si me quieren juzgar, pero un periodista no paga jamás por una denuncia”, le dijo a la “urraca”.

La periodista Lourdes Sacín dijo que en ese entonces no la buscaron para que dé su descargo y que sus amigos periodista le han mostrado el contrato que Richard Swing ha tuvo con la producción de Magaly Medina.

“Tú lo sentaste a este señor Richard Swing para hacer una denuncia policial. No buscaste la otra parte, no me buscaron. Lo pusieron sin investigar nada. Las investigaciones quedaron en nada. Haberle pagado 10 mil dólares a Richard Swing...te me caíste. He hecho periodismo serio, no ampays. Mis amigos de prensa me han mostrado los recibos y contratos que tenía Richard Swing. Estoy indignada que por 10 mil se haya sentado este tipo de difamarme”.

