La denuncia pública que hizo Lourdes Sacín al mostrar indignada algunas presuntas pruebas sobre un pago de 10 mil dólares por parte de la producción de Magaly Medina a Richard Swing por sentarse en su set de tv a denunciar a la periodista, ha causa una gran polémica y ha sacado chispas.

“La producción de Magaly Medina le pagó 10 mil dólares a Richard Swing para que se siente en su programa y arremeta contra mí, poniéndome en problemas con mi hijo y hasta casi me lo quitan. Me siento indignada. Soy periodista y mucho mejor que esa señora. Yo sí soy periodista. Mi vida personal no tiene que ver con mi carrera si me quieren juzgar, pero un periodista no paga jamás por una denuncia”, manifestó enojada Sacín en sus redes sociales.

Sin embargo, esto no habría quedado ahí, ya que al parecer, según cuenta la expareja de ‘Andy V’, a raíz de la denuncia pública que hizo ha venido recibiendo innumerables comentarios negativos.

“Me cansé de llevar una mochila tan pesada en mi espalda, de cargar siempre con los más absurdos comentarios. Me llamo Lourdes Sacin, soy un ser humano con defectos y virtudes. Tengo derecho a equivocarme como todos, pero también tengo derecho a seguir mi vida sin que nadie me esté molestando constantemente”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Dejen de seguirme quienes siguen con la misma cantaleta ignorante de sacar repetitivamente el mismo tema, así yo hable de la explosión en Beirut, o el Covid hay personas tontas que creen que uno deja de pensar o que no puede opinar por algún tema pasado. Me tomaré unos días para desintoxicarme de tanta basura que leo y depurar mis redes. Gracias a los que me dan su cariño y apoyo siempre”, finalizó.

