La periodista Lourdes Sacín se dirigió a la modelo Xoana González luego de que lamentara que algunos diario resaltaran que pudo comprarse su departamento gracias a su trabajo en Onlyfans.

Lourdes Sacín le dijo que no la criticaba a ella, sino a cómo fue abordado el tema. “Me encantó tu respuesta Xoana y obviamente nadie te pide que seas maestra jardinera porque no va con tu personalidad, no te veo en una oficina sentada de secretaria, abogada, porque tú eres más activa. El comentario no fue en contra de ti”.

“La cosa iba por cómo lo enfocó cierta prensa. Titulares que podrían confundir a chibolitas inexpertas que no saben qué hacer con su vida. Como ellas no están completamente maduras y no saben lo que quieren, pueden ponerse a hacer videos pornográficos y de ahí no hay marcha atrás”, agregó Lourdes Sacín.

La periodista también felicitó a la argentina por ser una persona ahorrativa. “Celebro el hecho de que seas ahorrativa. Yo también lo soy. Me parece mucho más valioso ahorrar, comprarse lo suyo que estar yendo de auspiciador en auspiciador y haciéndote la calzón con bobos”.

Por último, Lourdes Sacín sorprendió dándole un consejo a Xoana González para sus videos en Onlyfans. “Cuando dijiste que no serías jardinera, pero de repente podrías hacer de jardinera en algún video tuyo, con tus herramientas de jardinería y que algo pase por ahí..no sé”.

