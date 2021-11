Lourdes Sacín, quien ha dado mucho que hablar por comentar sobre temas polémicos del espectáculo, como por ejemplo, el divorcio de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba; esta vez sorprendió a todos sus seguidores al hablar sobre su regreso al periodismo.

Recordemos que la comunicadora estuvo alejada de su trabajo durante bastantes meses. Sin embargo, hoy en día se abre camino a nuevas oportunidades en el camino, ya que fue contratada como corresponsal de un medio extranjero, llamado Juz Radio.

“He decidido grabarme porque quería mostrarles lo que me ha llegado de Canadá, yo ya les había contado que ahora estoy con Juz Radio, el cual es un medio nuevo de Canadá -Toronto y ya me llegó mi casaca y los (artículos de prensa)”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Andy V, mostró los distintos artículos que utilizará en este nuevo empleo como corresponsal internacional.

“Yo no trabajo con camarógrafos, yo voy a hacer todas las cosas sola, grabo, edito, de todo. Me grabé porque quería mostrarles un poco de lo que está pasando. Porque me parece bonita las cosas que me están pasando”, aseveró muy emocionada para El Popular.

