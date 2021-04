Lucho Cuéllar se animó a confesar los complicados momentos que vivió a causa de la depresión y de su adicción al alcohol. Y es que el cantante confesó que ahora tiene una mentalidad y visión completamente distinta de la vida.

“Creo que si uno no le pone ganas a las cosas que quiere hacer, podría ser realmente un fracaso. Creo que, a mi edad, a los 36 años, para fracasos ya no estoy, ya pasé por mucho. Estoy con las ganas de salir adelante y sé que nada me va a tumbar”, comenzó diciendo.

“No me arrepiento de nada, porque todo me ha dejado una lección. He aprendido a ser más precavido con las cosas, y como persona pública, no estar exponiendo mi vida privada”, agregó.

Asimismo, el cumbiambero manifestó cuánto le costó salir de la depresión que vivió hace algunos años. Incluso hasta reveló que pensó en quitarse la vida.

“Nadie sabía cómo yo me sentía después de bajar del escenario. No he tenido etapas en la vida, ¿me entiendes? Yo he corrido muy rápido y no he caminado”, expresó.

“Hay momentos que te pasan en la cabeza (quitarse la vida), pero yo tengo motivos muy grandes por seguir viviendo, que son mis hijos. Quiero darle lo mejor a ellos. De repente, en ese tiempo hice sufrir a muchas personas que me aman o quieren y creo que ya es hora de cambiar la historia”, finalizó diciendo a La República.

