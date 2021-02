Lucía de la Cruz estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina, donde reveló lo complicada de su situación económica por la pandemia del COVID-19, la cual no le permite trabajar como lo hacía antes para generar ingresos.

La artista nacional sorprendió a propios y extraños al anunciar que realizará su primera pollada el próximo 27 de febrero para poner cubrir sus necesidades básicas.

“Ahora me voy a dedicar a las polladas, voy hacer ‘El pollo nalgón de Lucía de la Cruz’, para que después no anden diciendo que me meto a las casas. La gente se pone hablar de yo hago ‘privaditos’. Como me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mi billetes...”, dijo la criolla.

En ese sentido, Lucía de la Cruz negó tajantemente haber realizado eventos durante el tiempo de pandemia. Sin embargo sí aceptó que fue a dos reuniones, donde según ella, todos los asistentes cumplieron con los protocolos.

