Aparecen nuevas denuncias contra el falso productor de televisión, Edson Valle, el joven de 25 años quien, a través de supuestos castings publicados en redes sociales, captaba a mujeres jóvenes que deseaban convertirse en actrices.

A esta jovencitas no solo las engañaba y les pedía dinero - según informó América TV - si no que las acosaba sexualmente.

Danyeli Rebatta, estudiante de 20 años, sufrió tocamientos indebidos y fue estafada con el cuento de participar en la producción de un especial musical en un canal online, Diverzona.

“Empezó tocándome la pierna. Yo le decía que no me toque. Me decía ‘¿qué te voy a hacer? ¿te voy a hacer algo?”, comentó al programa ‘Domingo al Día’.

Además le pidió dinero para unas supuestas credenciales. El proyecto era un especial por el Día del Padre, conducido por la cantante criolla Lucía de la Cruz.

Lucía de la Cruz se defiende tras denuncias contra Edson Valle

La cantante de música criolla Lucía de la Cruz se defendió luego de estar involucrada en una producción con el cuestionado Edson Valle.

“Yo tengo conversaciones con Edson. Yo hice un espectáculo con Edson para el Día de la Madre, a mí me pagaron. Las chicas que hicieron esas denuncias solo buscan figurar porque Edson es gay”, comentó.

Luego, añadió que nunca fue testigo de algún acto indebido en las grabaciones.

“Quieren hacerse populares. ¿Qué le hizo? ¿Las violó? (...) Si yo soy Rita Pérez y nadie me conoce, me pongo de acuerdo con todas. Todas ellas me conocen a mí porque todas ellas estuvieron conmigo. Yo a ninguna de la chicas, ellas me atendieron, algunas agarraban la cámara, otras llevaban el agua... es un estudio de grabación”, comentó.

Edson Valle Asalde actualmente se encuentra no habido y nadie da referencia de dónde se encuentra este falso productor.

Denuncias contra Edson Valle

Las denuncias contra Edson Valle no son nuevas. Según el programa Magaly TV La Firme, el falso productor ha sido denunciado por abuso y tocamientos indebidos a una menor de edad. Además su pareja y su suegra lo han denunciado por violencia física y psicológica.

Karina Tavara, estudiante de publicidad, es otra de las jovencitas que llegó al supuesto casting para un reality llamado Comando. El productor le hizo propuestas indecentes y preguntas subidas de tono.

Ella decidió registrarlo todo en videollamada, donde este sujeto le pide hacer un baile erótico y hasta le pregunta sobre su vida sexual.

