La cantante y embajadora de la música Criolla, ha dado de qué hablar en los últimos años no solo por su talento para el canto, además por sus accidentados romances con jóvenes que en muchas ocasiones le han pagado mal y ahora parece estar saliendo con un joven cubano.

Según el diario ‘El Popular’, la cantante decidió poner punto final a las especulaciones de un nuevo romance con un joven con el que fue captada muy cariñosa, aclarando que por el momento solo están en proceso de conocerse y no desea confirmar nada.

“No estoy con Rafael, solo nos estamos conociendo. Si no fluye bacán, si no quedamos como amigos. En esta temporada no vale enamorarse”, de esta forma es como Lucía descartó estar iniciando un nuevo romance al mismo estilo que con Luisito Caycho.

