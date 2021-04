La cantante criolla, Lucía de la Cruz, decidió manifestar su apoyo al candidato de Victoria Nacional, George Forsyth. Y es que la artista no tuvo mejor idea que llevarle una serenata al popular ‘Ken’.

El exarquero se encuentra recuperándose en su casa luego de dar positivo a Covid-19. Una caravana con sus simpatizantes llego hasta el domicilio del aspirante presidencial junto a la interprete de ‘Este secreto’ para expresarle su apoyo en estos duros momentos.

“Yo soy una mujer apolítica, quiero que se enteren todos que a ti te conozco hace muchísimos años y me enamoré de ti. Primero, ¿por qué motivo?, porque tú pasabas con tu moto cuando yo vivía por Los Pantanos de Villa y ustedes entrenaban por ahí”, sostuvo la cantante.

EN VIVO | Lucía de la Cruz mostró su apoyo a George Forsyth ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/o52SdRWtZt — Canal N (@canalN_) April 8, 2021

“Solo quiere decirte: Retroceder nunca, rendirse jamás, hijo. Yo le he pedido a mi padre celestial que te pare de esa cama y tienes que salir adelante, me entendiste. No quiero que hables, solo hazme señas. Si llegas tú a gobernar este país, yo te lo deseo de corazón como mujer y en nombre de todas las mujeres violentadas y los niños, las promesas son promesas.... Por eso la palabra es: Dejad que los niños vengan a mí, eso no puede fallar”, concluyó entre las risas de los asistentes.

Cabe indicar que el día de ayer, George Forsyth, fue entrevistado en América Noticias y contó que su salud va mejorando.

“Me siento bastante mejor, así que estoy seguro que en un par de días voy a estar bien (...) Yo no me enfermaba hace 10 años, por lo menos, tengo una vida bastante saludable y al ser deportista tenemos un buen estado. Por eso cuando me enfermé pensaba ‘ahorita se me va a pasar’, pero ha sido bastante duro, entonces sí hay que prestarle mucha atención”, señaló.

