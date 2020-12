La cantante criolla, Lucía de la Cruz dejó en claro que no ha perdido la esperanza de encontrar el amor. Todo lo contrario, el próximo año espera conocer un hombre respetuoso y detallista para casarse con él.

Así dijo la artista tras participar en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, edición que se verá este domingo, donde participó junto a Christian Domínguez. La pareja de cantantes se enfrentaron a Josimar y a Daniela Darcourt.

“El próximo año me quiero casar, quiero encontrar un novio para casarme. El próximo año quiero casarme de blanco y lo haría después de veinte años. ¿Y cómo tendría que ser este hombre? Este hombre tiene que ser detallista, respetuoso y de manos bien cuidadas, porque eso revela que es un hombre limpio y ordenado”, señaló Lucía de la Cruz, quien aclaró que a su edad puede conversar con jóvenes de 20 o 30 años.

“Ya voy por los 67 años y sigo dándole con fuerza. Tengo seis nietos y dos biznietos, y estoy con energía y con muchas ganas porque mi espíritu siempre será joven. Soy una persona que puede conversar muy bien con un chico de veinte o treinta años”, añadió la artista peruana.

Pese a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, Lucía de la Cruz aseguró que tiene trabajo enviando saludos virtuales para cumpleaños y hasta para divorcios.

“Aunque ahora el público sea menor, yo me siento bien de estar trabajando, estoy tranquila de que gotea, aunque no chorrea. El 15 de enero me voy a reencontrar con mi público después de mucho tiempo, en “Soy del Perú”, y estoy muy emocionada. Y el próximo año, si Dios quiere, me voy fuera del país a seguir con mis shows, siempre siguiendo los protocolos”, dijo De la Cruz.

“Sigo con mis saludos virtuales, me han llamado hasta para celebrar divorcios, ¡Increíble, pero cierto!”, añadió.

