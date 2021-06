Lucia Oxenford volvió a utilizar sus redes sociales para realizar una peculiar publicación donde afirma que hay una diferencia entre la democracia y la candidata presidencial, Keiko Fujimori.

“Votar por Keiko Fujimori es una cosa, pero defenderla, ponerte tu polo naranja y salir a la calle ya es otra hue***”, escribió indignada la hermana de Juliana Oxenford.

Tras las nuevas críticas que recibió, al igual que su hermana, por parte de los usuarios de Twitter, Lucia no se calló nada y llamó a la calma, ya que su mensaje fue bastante claro.

“¿Por qué no leen bien el tuit? Yo me refiero a la gente que la defiende a ella como persona, no a la gente que defiende la democracia. ¡Dios!”, escribió como respuesta.

