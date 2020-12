Tras haber retornado de su viaje por México, la integrante de “Esto es Guerra”, Luciana Fuster, reveló para las cámaras de América Espectáculos cómo fue su encuentro privado con el cantante Sebastián Yatra.

“Todo sucedió cuando ambos pusimos que estábamos en Ciudad de México. Quedamos, fuimos a comer, estábamos en el lobby del hotel y salió la idea de hacer el TikTok”, comenzó contando la modelo.

“Es bromista, es un amor, es muy bueno. Se siente esa buena vibra, se siente como tu amigo”, agregó.

Por otra parte, la guerrera tomó de buena manera los comentarios de algunos usuarios que aseguran que se parece mucho a Tini Stoessel, expareja del colombiano.

“La verdad que yo no me veo ningún parecido, pero muchas personas dicen que si. Ella me parece una chica muy linda. Así que gracias por los comentarios positivos, y por los negativos también”, finalizó.