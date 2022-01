¡No aguanta ni una más! Luciana Fuster no se calló nada y arremetió contra una usuaria en medio de una trasmisión mientras se encontraba realizando su trabajo en la radio. Y es que la modelo fue cuestionada por no oficializar su relación con Patricio Parodi.

“Vamos con la Luciana Fuster que le contesta a sus seguidores y detractores sobre la relación que tiene con el Pato Parodi”, adelantó Rodrigo González sobre las respuestas que la integrante de Esto es guerra mientras compartía con sus seguidores.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que fiel a su palabra, ella niega nuevamente tener algo más que una amistad con su el capitán de ‘Los Guerreros’.

“Están que especulan desde que nos saludamos, desde que nos conocimos, creo. Ya tú sabes que ese tema yo lo tengo ahí. No hay nada qué decir, yo creo que las cosas que yo publico, es lo que quiero que vean, ya si me presionan, no me voy a quedar callada nunca más”, dijo la influencer.

“¿Qué quieren saber? Vamos a hacer esto más divertido... ‘Responde lo que le conviene, más viva’, me ponen... ¿Que quieres, que responda tus cochinadas? Qué me va importar responder cosas feas”, dijo Luciana al ser criticada por una cibernauta en Instagram.

