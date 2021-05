La modelo Luciana Fuster sorprendió a propios y extraños al realizar una fuerte queja contra la producción de “Esto es guerra” luego que el Tribunal la cambió al equipo de los ‘guerreros’.

“Jamás he dicho nada de esto porque a mí me cuesta hablar, pero no soy de piedra y también hay cosas que me duelen y me ponen triste”, escribió Luciana Fuster en su cuenta de Instagram.

La modelo afirmó que “Esto es guerra” no la consideró pese a que ella empezó su carrera en ese reality: “A pesar de haber empezado en EEG, siento que nunca me consideraron mucho y espero que a partir de ahora eso cambie. Pero como me conocen, yo siempre voy a poner absolutamente todo por la camiseta que tengo puesta”.

Asimismo, Luciana Fuster lanzó un dardo contra el Tribunal del programa. “No piensen que no quiero a los guerreros, pero como lo dije desde un principio... siento que en el equipo nunca he tenido un buen lugar y espero lograr eso en el tiempo que me toque estar. Finalmente el Tribunal hacer lo que le da la gana”, indicó.

No obstante, Luciana Fuster prometió a sus seguidores que dará lo mejor en el equipo de los ‘guerreros’: “Espero que esta vez sí me den el lugar que siento merecer”.

Fotos y videos: Instagram Luciana Fuster | América TV

