Magaly Medina cuestionó a la modelo Luciana Fuster por intentar dar lecciones de periodismo mientras defendía a Sheyla Rojas.

Según la “urraca”, a los conductores de este espacio radial, Luciana y Mario Irivarren, “sus dos neuronas no les dan para tanto, para armar vasitos no necesitas leer libros, no necesitas culturizarte”.

Pero eso no fue todo, ya que Magaly destruyó a Luciana por dar clases a los periodistas.

“La única que tiene algo mal en la cabeza eres tú y qué es lo malo en la cabeza? Que no han desarrollado tus neuronas lo suficiente, podrán haber desarrollado para tener la habilidad de maquillarte, de bailar, de hacer tonterías, esa es su habilidad. Pero no has desarrollado las demás neuronas, las demás áreas de tu cerebro, no están desarrolladas, así que ahí nomás, no les exijas tanto”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ricardo Rondón arremete contra Magaly Medina

Ricardo Rondón le echa flores a Andrea Llosa para molestar a Magaly - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR