Luciana Fuster cumplió 23 años de edad este 14 de enero y celebró a lo grande en Miami en compañía de Patricio Parodi, con quien estaría ‘saliendo’ pese a que ellos se esfuerzan en negarlo.

La modelo compartió algunos videos en su cuenta de Instagram donde se le ve bailando y cantando junto a sus amigos. Sin embargo, unas imágenes de la integrante de ‘Esto Es Guerra’ se filtraron y fueron publicadas por la cuenta Instarándula.

En el video se ve a Luciana cantando a viva voz la canción ‘Mayor que yo’ de Don Omar. “No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama”, es la frase que exclama la modelo. Cabe indicar que Patricio Parodi tiene 28 años de edad.

Lo que llama la atención es que ella señala en todo momento a ‘Pato’, ex de Flavia Laos.

Revelan que Patricio e Ignacio Baladán ya “no son tan amigos” por culpa de Luciana Fuster

Rafael Cardozo reveló que Patricio Parodi e Ignacio Baladán dejaron de ser amigos por la presunta relación de ‘Pato’ con Luciana Fuster.

“Yo creo que esto de ‘mejores amigos’ ya no existe. Yo he compartido con Lucianita, he viajado a Uruguay con ella, en la época en que estuvo con Ignacio... y ahora está con Patricio, se vuelve un poco incómodo, no va a ser la misma amistad de antes”, comentó al programa ‘Más Espectáculos’ |

