La modelo Luciana Fuster descartó tener seis operaciones mientras respondía preguntas de sus fans en las historias de Instagram.

“¿Es verdad que tienes 6 operaciones?”, le preguntó un usuario a la participante de “Esto es guerra”.

La modelo aseguró que eso es “falso” y reveló que sí tiene una operación, pero que esta se realizó a raíz de un accidente: “Ah, me zamparon 6 de golpe. Tengo una intervención de un cirujano estético, no sé ni cómo se dice, aquí (labio). Cuando me reventé el labio me tuvieron que poner seis puntos y fue uno de estos cirujanos para que quede lindo”, explicó Luciana Fuster.

Asimismo, la joven insistió en que otras partes de su cuerpo son naturales. Por ejemplo, Luciana Fuster negó utilizar extensiones en el cabello.

La chica reality también aclaró que su estatura es 1.74 cm y no 1.60.

