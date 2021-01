¡Se encienden las alarmas! El programa “Amor y Fuego” estuvo enlazado con el conocido presentador argentino, Javier Ceriani, quien reveló detalles de la cercanía entre Luciana Fuster y Marc Anthony.

“Es muy común que a Marc le gusten este tipo de chicas, porque no es la primera vez. No me extraña en Marc, que es un fiestero... porque la expareja de Alejandro Sanz estuvo con Marc (...)Esa chica se pasó del camarote de Alejandro Sanz al camarote de Marc Anthony cuando estaban en un yate en Miami”, comenzó diciendo el conductor.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que Ceriani reveló que el ‘jale’ que tiene el salsero con la muchachas, se debe a que sería un hombre “muy bien dotado”

“No me extraña lo que la Fuster esté viviendo todo esto, porque conozco la vida de Marc Anthony y debe estar disfrutando, porque tiene un termo... Es el hombre más dotado de la industria. Tiene un termo de esos para tomar mate”, agregó.

“Marc Anthony es un ganador y por eso las chicas se vuelven locas con él. Es flaco, no tiene trasero, músculos, no tiene nada, pero le gustan las chicas jovencitas. Las chicas que suben a un bote en Miami, saben que van porque están a servicio de todo el mundo. Yo creo que hubo un pachangón entre ellos dos”, finalizó diciendo.

Presentador argentino sobre Marc Anthony y Luciana Fuster - Ojo

